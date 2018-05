Urteil: Betrunken Fußgänger angefahren

Nach einem dramatischen Verkehrsunfall im Februar ist der Unfalllenker am Montag im Landesgericht Eisenstadt verurteilt worden. Der Mann war im Februar in Bocksdorf betrunken in eine Fußgängergruppe gefahren.

1,66 Promille ergab der Wert nach der Messung bei dem 33-jährigen Unfalllenker. Der Mann war im Februar in Bocksdorf (Bezirk Güssing) von der Straße abgekommen und auf einen Gehweg geraten. Dort hat er eine Gruppe von insgesamt vier Fußgängern angefahren.

Mann meldete sich nach Fahrerflucht bei der Polizei

Eine 47-jährige Frau erlitt schwere Fußverletzungen, ein 49-jähriger Mann wurde leicht an der Hand verletzt. Der 33-jährige Unfalllenker beging zunächst Fahrerflucht, stellte sich aber später der Polizei - mehr dazu in Fußgänger in Bocksdorf überfahren.

Acht Monate bedingte Strafe

Am Montag musste sich der 33-Jährige nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten. Er wurde zu einer bedingten Strafe von acht Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 4.700 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.