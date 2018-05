Gefälschten Führerschein in Polen gekauft

Im Zuge einer Verkehrskontrolle erwischte die Polizei am Montagnachmittag einen Mann mit einem gefälschten Führerschein. Der 21-Jährige gab an die Lenkerlaubnis nach einige Fahrstunden in Polen erworben zu haben.

Der Paketzusteller war am Montagnachmittag auf der A2-Südautobahn unterwegs. Bei Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) geriet er in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der polnische Führerschein, mit dem sich der 21-Jährige auswies, gefälscht war.

Führerschein nach vier Fahrstunden gekauft

Laut Polizei gab der Mann bei der Befragung an, dass er den Führerschein nach nur vier Fahrstunden in Polen gekauft habe. Der Mann behauptete, nicht gewusst zu haben, dass es sich dabei um eine Totalfälschung gehandelt habe. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit. Der 21-jährige Paketzusteller wurde angezeigt.