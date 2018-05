Alko-Lenker überschlug sich mehrfach

Ein 42-jähriger Mann ist am Montag in Kroatisch Minihof mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und überschlug sich mehrfach. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Alko-Test verlief positiv.

Der 42-jährige Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf hatte mehr getrunken als erlaubt. Das ergab ein Alko-Test, den die Polizei routinemäßig nach solchen Unfällen durchführt. Der 42-jährige war mit seinem Fahrzeug am Montag auf einem Güterweg in Kroatisch Minihof (Bezirk Oberpullendorf) unterwegs, als er aus eigenem Verschulden in einer Linkskurve von der Straße abkam.

Lenker erleidet Verletzungen

Sein Pkw überschlug sich in weiterer Folge mehrmals, ehe er im Graben zu stehen kam. Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein vermeintlicher Totalschaden.

Fußgänger von Klein-Lkw erfasst

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Montagvormittag in Stegersbach (Bezirk Güssing). Auf einer ampelgeregelten Kreuzung wollte ein Postzusteller in die B57 einbiegen. Dabei übersah der 54-jährige Lenker auf dem Schutzweg einen Fußgänger, der bei Grünlicht über die Straße gehen wollte. Der 49-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Er wurde verletzt und konnte nach der Erstversorgung im Spital in häusliche Pflege entlassen werden. Ein Alkomat-Test verlief bei beiden Beteiligten negativ.