ÖVP fordert mehr Unterstützung für Familien

Die ÖVP Burgenland will mehr Unterstützung für alle Generationen im Land. Als „Familienpartei“ habe man sich entschlossen, ein Maßnahmenpaket für alle Generationen zu schnüren. Gefordert wird eine weitere Akutordination im Bezirk Neusiedl.

„Obwohl der Bezirk Neusiedl der größte Bezirk im Burgenland ist, gibt es auch hier nur eine Akutordination und diese ist ganz im Norden. Menschen von Illmitz brauchen mehr als eine Stunde, um diese Akutordination zu erreichen“, meint der zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer. Weiters fordere die Volkspartei etwa ein Gütesiegel für die 24-Stunden-Betreuung.

ORF/Alexandra Strobl

„Mit unserer Schwerpunktaktion zum Thema ‚Generationen‘ wollten wir ein Zeichen setzen. Das Burgenland ist dabei in vielen Bereichen gut aufgestellt. Es gibt aber Verbesserungsnotwendigkeiten“, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner. Vergangene Woche hatte die Volkspartei die „Woche der Generationen“ ausgerufen und Pflegeheime, Kindergärten, Rot-Kreuz-Stellen und Familienfeste besucht.

SPÖ: „Modell mit zwei Standorten gut angelaufen“

Die SPÖ Burgenland hat auf die Kritik der ÖVP bezüglich der Akutordinationen bereits reagiert. Der Bedarf in Sachen Gesundheitsversorgung im Bezirk Neusiedl am See sei durch die bestehende Akutordination gut abgedeckt. In diesem Bezirk sei das verstärkte Modell mit den Standorten Kittsee und Frauenkirchen erfolgreich angelaufen, sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Günter Kovacs.

