300 Anzeigen bei Lkw-Kontrollen

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Technikern der ASFINAG auf der A4-Ostautobahn bei Nickelsdorf verstärkt Lkw und Busse kontrolliert. Dabei wurden mehr als 300 Anzeigen erstattet.

Bei den insgesamt 110 kontrollierten Schwerfahrzeugen wurden knapp 300 technische Mängel festgestellt. Ein ukrainischer Reisebus war etwa mit defekten Bremsen unterwegs. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Die 45 Passagiere mussten auf einen Ersatzbus umsteigen, um damit ihre Heimreise fortzusetzen.

Transporter mit zehn schweren Mängeln gestoppt

Insgesamt hat die Polizei an diesem Wochenende 26 Kennzeichen aufgrund von schweren Mängeln abgenommen. 34 Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, so auch einem Lenker aus der Slowakei. Laut Polizei wies sein Kleintransporter gleich zehn schwere Mängel auf. Unter anderem war der Rahmen des Fahrzeuges an mehreren Stellen durchgerostet.

ORF

Lkw-Lenker mit 1,6 Promille unterwegs

Wie berichtet, konnte die Polizei im Zuge der Kontrollen auch einen Alko-Lenker stoppen. Der Fahrer eines rumänischen Sattelschleppers war mit 1,6 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Der 38-jährigen Mann aus Serbien wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Insgesamt wurden bei den Kontrollen 307 Anzeigen erstattet.

Links: