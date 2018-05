Verfolgungsjagd bei Schwerpunktaktion

Im Zuge von Schwerpunktkontrollen an der A4 und der A6 kam es am Sonntagmorgen im Gemeindegebiet von Kittsee zu einer Verfolgungsjagd. Ein 22-jähriger Lenker flüchtete mit seinem Sportcoupe vor der Polizei.

Der Fokus der Schwerpunktaktionen an der A4 und der A6 im Gemeindegebiet von Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) lag einmal mehr auf illegaler Migration und Schlepperei. Am Sonntagmorgen führten die Beamten entsprechende Kontrollen durch. Gegen 05.15 Uhr wollten sie einen Pkw anhalten. Dieser verringerte auch seine Geschwindigkeit und kam fast zum Stillstand.

Flucht mit Vollgas in Richtung Wien

Als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, gab der Lenker jedoch plötzlich Vollgas. Er fuhr mit durchdrehenden Rädern in Richtung Wien davon. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und leiteten eine Fahndung ein. Auf der A4-Ostautobahn konnte das silberfarbene Sportcoupe auf Höhe der Ausfahrt Bruck/West wahrgenommen und schließlich auch angehalten werden.

Noch nie einen Führerschein besessen

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige türkische Lenker keinen Führerschein hat und auch noch nie einen besessen hat. Das sei auch der Grund gewesen, warum er sich der Polizeikontrolle entziehen wollte, teilte die Polizei mit. Ein durchgeführter Alko-Test verlief negativ. Da die Mitfahrer des 22-Jährigen sichtlich alkoholisiert waren, musste das Sportcoupe an Ort und Stelle gesichert abgestellt werden. Den Lenker erwartet nun jedenfalls eine Anzeige.