Im Wandel: Vaterrolle in der Familie

Am 15. Mai ist der internationale Tag der Familie. Diesen Tag nimmt sich die burgenländische „Woche der Familie“ zum Anlass, die heuer den Wandel der Familie und die Vaterrolle als Thema der Veranstaltungen hat.

Im Rahmen der „Woche der Familie“ gibt es an den Tagen rund um den internationalen Tag der Familie eine Reihe von Veranstaltungen rund um das Thema Familie. Am Dienstag findet zum Beispiel ein Infotag zum Thema Familien-Steuergeld statt, an dem sich Eltern telefonisch über steuerlichen Fragen erkundigen können.

„Mannsbilder“ - wissenschaftlich und hu­mo­ris­tisch

Am Donnerstag gibt es im Haus der Begegnung ein Vortrag des Männerforschers Erich Lehner. Das Thema: „Familien im Wandel - Mannsbilder in der Familie“. Danach beschreiben Kabarettisten die unterschiedlichen Männerbilder mit Witz und Humor.

Landesweit findet ein Plakatbewerb statt, bei dem Kinder und Jugendliche das Kind-Sein heute und in den vergangenen 100 Jahren in Österreich kreativ darstellen sollen. Vom 19. bis 21. Mai findet in Döbriach am Millstätter See ein Familienpfingstcamp statt. Vorträge, Workshops und Info-Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene behandeln Themen rund um die Familie und deren unterschiedlichsten Konstellationen.

Allianz für die Bedürfnisse von Familien

Die „Woche der Familie“ wird von der Allianz für Familien organisiert. Sie möchte informieren, Bewusstsein für die gesellschaftliche Anerkennung von Familienleistungen schaffen und engagiert sich für Bildungs- und Betreuungsangebote sowie für die Vernetzung von Familien. Diese wurde 2001 gegründet und ist ein Zusammenschluss von Organisationen im Burgenland, die sich mit dem Thema Familie beschäftigen.

Allianzmitglieder sind das Familienreferat des Amtes der Burgenländischen Landesregierung, der Katholische Familienverband Burgenland, die Kinderfreunde Burgenland, der Familienbund, das Volksbildungswerk für das Burgenland, die Evangelische Kirche A.B Burgenland, der Landesverband der Elternvereine Burgenland, die Katholische Aktion, die Caritas der Diözese Eisenstadt, Kolping Burgenland, das Burgenländische Volksliedwerk, SOS - Kinderdorf Burgenland, die Volkshilfe und der Verein Tagesmütter Burgenland. Im Jahr 2018 führen die Katholische Aktion und der Katholische Familienverband Burgenland den alljährlich wechselnden Vorsitz der Allianz für Familien.

