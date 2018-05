„Der Diener zweier Herren“ in Parndorf

Am 5. Juli wird in Parndorf (Bez. Neusiedl) wieder der Theatersommer eröffnet. Nach dem „Mädl aus der Vorstadt“ im Vorjahr, hat Intendant Christian Spatzek die Goldoni-Komödie „Der Diener zweier Herren“ auf den Spielplan gesetzt.

Spatzek setzt auch in der heurigen Spielsaison auf einen Komödienklassiker. „Der Diener zweier Herren“ aus dem Jahr 1745 zählt zu den bekanntesten Bühnenstücken von Carlo Goldoni. In Parndorf wird man eine neue Übersetzung des Stücks zu sehen bekommen, sagt Intendant Christian Spatzek.

„Es entstand deshalb, weil wir mit der deutschen Übersetzung, die es im Reclam-Heft gibt, nicht zufrieden waren. Es war auch eine Fassung, die nicht dem Original entspricht. Es wurde gekürzt, Szenen falsch übersetzt und niedergeschrieben“, so Spatzek.

Singspiel

Für die Übersetzung zeichnet der musikalische Leiter Peter Uvira verantwortlich. Er verwandelte die Komödie zudem in ein Singspiel. Er wollte die Musik stärker in das Stück integrieren, erklärt Uvira: „Ich wollte nicht nur - wie das bei Nestroy oft ist - aus der Handlung aussteigen, sondern dass die Musik an wichtigen Stellen ist - Opening, Finale, Auftrittslieder.“

Spatzek als Truffaldino

Die Titelfigur des Dieners Truffaldino wird Intendant Christian Spatzek verkörpern. Als Liebespaar Beatrice und Florindo stehen Kurt Hexmann und Anna Sophie Krenn auf der Festspielbühne. Und der Kaufmann Pantalone wird vom burgenländischen Schauspieler Georg Kusztich verkörpert. 16 Vorstellungen werden gespielt, Premiere ist am 5. Juli.

Handlung

Florindo wird beschuldigt, den Bruder seiner Geliebten Beatrice getötet zu haben, und ist vor den Anschuldigungen nach Venedig geflohen. Als Mann verkleidet, reist ihm Beatrice nach, begleitet von ihrem Diener Truffaldino. Ohne dass die beiden Liebenden voneinander wissen, nehmen sie sich im selben Wirtshaus ein Zimmer. Truffaldino tritt – ohne Beatrices Wissen – auch in Florindos Dienste, da er zu schlecht bezahlt wird, als dass er angemessen leben könnte. Er wird zum Diener zweier Herren und gerät dadurch in zahlreiche Schwierigkeiten, aus denen er sich aber immer wieder retten kann. Er geht in seinen Lügen so weit zu behaupten, der jeweils andere Herr sei tot. Letztlich führt Truffaldino die beiden Liebenden zufällig wieder zusammen und wird belohnt, indem er die Kammerzofe Smeraldina heiraten darf. (Quelle: Wikipedia)

