Mörbisch: 500 Teilnehmer bei Schwimmfestival

Das dreitägige Schwimmfestival in Mörbisch (Bez. Eisenstadt-Umgebung) findet nämlich heuer vom 15. bis 17. Juni statt. Diesmal gibt es insgesamt neun Bewerbe über 13 Distanzen. Erwartet werden rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 20 Nationen.

Der Höhepunkt des dreitägigen Schwimmfestivals ist die Seedurchquerung, die bereits zum 27. Mal durchgeführt wird, erklärt Organisator Andreas Sachs. Dieses Mal geht es von Illmitz nach Mörbisch, das Ziel wurde ins Seebad verlegt.

„Über fünf Kilometer wird es für die Profis interessant, da gibt es extrem schnelle Zeiten, tolle Starter. Wir haben erstmals ‚500 Meter Schwimmen für jedermann‘, das heißt nur Brustschwimmer sind erlaubt. Am Samstag gibt es bei der Seedurchquerung auch die Möglichkeit das mit dem Stand Up Paddle zu machen. Am Sonntag kommen dann die richtig schnellen Stand Up Paddler auf ihre Kosten - die machen fünf bzw. zehn Kilometer rund um die Schilfinsel und haben am Nachmittag ein technical game, wo es ein paar Tricks zu sehen geben wird“, erläutert Sachs.

Peter Edelmann beim Charity Bewerb

Neuerungen gibt es auch beim Charity Bewerb zugunsten der Österreichischen Muskelforschung, erklärt Verena Bittner: „Der Charity Bewerb steht heuer unter dem Motto ‚tell me your time‘. Jeder schätzt wie lange man für 600 Meter braucht. Und der Schwimmer oder die Schwimmerin, der bzw. die näher an die Zeit kommt, hat gewonnen.“ Auch Künstler werden wieder am Charity Event teilnehmen, allen voran der neue Intendant der Seefestspiele Mörbisch Peter Edelmann.

Teilnehmer aus aller Welt

Das Land unterstützt das Schwimmfestival. Es sei wichtig den Breitensport zu fördern, sagt Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Schwimmen sei eine der gesündesten Sportarten, betont er. Außerdem sei auch der touristische Aspekt nicht zu verachten, so der Landeshauptmann. Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 20 Nationen werden erwartet, bereits jetzt hat sich eine Teilnehmerin aus Australien angemeldet.

Link: