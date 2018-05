12-Stunden-Tag: „Aus für Überstunden“

Die SPÖ Burgenland übt Kritik am 12-Stunden-Arbeitstag, dessen Einführung die türkis-blaue Bundesregierung plant. Diese Ausweitung der Arbeitszeit bedeute das Ende bezahlter Überstunden.

Burgenländische Arbeitnehmer verlieren dadurch 45 Millionen Euro im Jahr, sagte SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich. Die SPÖ sei nicht gegen Flexibilisierung der Arbeitszeit, erklärte SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Landtagsabgeordneter Robert Hergovich. Es gehe aber um die rechtlichen Bedingungen. Der von der türkis-blauen Bundesregierung angekündigte 12-Stunden-Arbeitstag bedeute das Aus für bezahlte Überstunden.

„Man muss wissen, dass burgenländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 7,9 Millionen Überstunden pro Jahr leisten. Wenn jetzt der 12-Stunden-Arbeitstag zur normalen Arbeitszeit wird, dann fallen Überstundenzuschläge weg und die Arbeitnehmer würden pro Jahr 45 Millionen Euro verlieren,"so Hergovich.

Hergovich: "Auch Unternehmer skeptisch“

Er habe auch mit Unternehmern gesprochen und auch hier gebe es Skepsis, meinte Hergovich. „Interessant ist auch, dass hier einige Arbeitgeber skeptisch sind und meinen, der 12-Stunden-Tag nutzt nur den großen Unternehmen. Im Burgenland gibt es viele Klein- und Mittelbetriebe, die sehen wenig Sinn im 12-Stunden-Tag“, so Hergovich.

Dass sich die Arbeitnehmer freiwillig für den 12-Stunden-Arbeitstag entscheiden oder ihn ablehnen können, wie FPÖ-Vizekanzler Heinz Christian Strache meinte, der auch betonte dass, an der gesetzlichen Normalarbeitszeit nicht gerüttelt werde, glaubte Hergovich nicht. „Da bin ich sehr skeptisch, denn die Arbeitswelt sieht völlig anders aus“, sagte SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich.

FPÖ: „Warnungen sind skurril“

In einer Reaktion der Freiheitlichen - Regierungspartner der SPÖ im Burgenland - heißt es, es stimme nicht dass ein genereller 12-Stunden-Arbeitstag komme. FPÖ-Klubobmann Geza Molnar sagte, die Bundesregierung plane lediglich das, was die SPÖ in ihrem „Plan A“ selbst vorgeschlagen habe. So gesehen seien die Warnungen der SPÖ nicht nur inhaltlich ohne Grundlage, sondern geradezu skurril.