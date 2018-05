Neue Gemeindeämter für Raiding und Neustift

Am Freitag ist sowohl in der Liszt-Gemeinde Raiding, als auch in Neustift an der Lafnitz der Spatenstich für jeweils ein neues Gemeindeamt erfolgt. Bauherr ist jeweils die OSG die rund 4,7 Millionen Euro für beide Projekte aufwendet.

Beide Projekte sind Zentralbauten und haben künftig verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Das derzeitige Raidinger Gemeindeamt stammt aus der Nachkriegszeit und entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daher habe sich der Gemeinderat für einen Neubau entschieden, sagte Markus Landauer (ÖVP). Der Zentralbau umfasst vier Nutzungseinheiten.

„Es gibt die Gemeindeverwaltung und auch eine Gastronomie für die Bevölkerung und die Liszt-Besucher. Dann gibt es noch eine Ordination in Kooperation mit dem Pflegezentrum Raiding und auch die Liszt- Bibliothek - wir haben vom Raidinger Liszt-Verein, der ja der weltgrößte Liszt-Verein ist, eine Unmenge an Noten, Büchern und Briefen von Franz Liszt, wo wir in Zukunft diese Materie gesammelt herzeigen können“, so Landauer.

Errichtet wird das neue Gemeindezentrum Raiding vis-a-vis vom Geburtshaus des Komponisten Franz Liszt. Die Gesamtkosten werden mit etwa drei Millionen Euro beziffert, die Fertigstellung ist für Herbst 2019 geplant.

Neuer Hauptplatz für Neustift an der Lafnitz

Auch die aufstrebende Gemeinde Neustift an der Lafnitz braucht dringend ein neues Amtshaus, sagte Bürgermeister Johann Kremnitzer (SPÖ). „Aufgrund der stark wachsenden Bevölkerung war es notwendig ein neues Gemeindeamt zu bekommen. Aufgrund dieser Tatsache hat man den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gefasst, ein neues Gemeindeamt mit Kanzleiräumen im Erdgeschoß und sechs neue Wohnungen im Obergeschoß gemeinsam mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft zu errichten“, so Kremnitzer.

Errichtet wird das Gemeindezentrum neben der neuen Kirche. Neustift an der Lafnitz erhält damit einen neuen Hauptplatz. Die Fertigstellung des Gemeindezentrums ist für Ende 2019 geplant, der Kostenanteil der Gemeinde Neustift beträgt rund eine Million Euro.