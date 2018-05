38 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Ein 56-jähriger Burgenländer aus dem Bezirk Oberpullendorf ist nach 38 Jahren Fahren ohne Führerschein am Donnerstag in eine Polizeikontrolle geraten. Der Mann ist immer ohne Führerschein gefahren.

Die Beamten hielten den Pkw-Lenker auf der B50 bei Stoob (Bezirk Oberpullendorf) an und stellten fest, dass der Mann nach eigenen Angaben noch nie eine Fahrschule besucht habe. Das teilte die Exekutive in einer Aussendung am Freitag mit.

Zugelassen war das Auto im Übrigen auf den 56-Jährigen selbst, hieß es von der Polizei gegenüber der APA. Der Mann wurde angezeigt.