ÖVP fordert Gütesiegel für Pflegebetreuung

Die ÖVP Burgenland ist für die Einführung eines Gütesiegel in der Pflegebetreuung. Der Bedarf sei ohne Kräfte aus dem Ausland nicht zu decken, daher seien ein Gütesiegel und Kontrolle wichtig, so die ÖVP.

Die meisten Menschen wollen zu Hause in den eigenen vier Wänden alt zu werden, so ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Eisenstadt. Pflegende Angehörige würden Enormes leisten und oft an ihre Grenzen gehen. „Diese Menschen brennen buchstäblich selbst aus. Sie brauchen ein ganz ein breites Angebot zur Entlastung, zur Stärkung und vor allem zur Beratung“, so Sagartz. Hier fehle eine zentrale Ansprechstelle.

Land solle kontrollieren

ÖVP-Gesundheitssprecher Markus Ulram fordert ein Gütesiegel für das Pflegepersonal, um die Leistungsstandards vergleichen zu können. Agenturen, die Pflegerinnen und Pfleger vermitteln, müssten gewisse Qualitätskriterien in Form von Schulungen nachweisen. Das Ganze sollte durch das Land kontrolliert werden. Weiters fordert Ulram den Ausbau von Tagesbereuungseinrichtungen für Senioren. Das Land solle den Bau von Tagesheimstätten unterstützten und einen Bedarfsplan für mögliche Standorte erarbeiten.