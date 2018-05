Neues Hotel in Rust eröffnet

In Rust hat am Mittwochabend das neue „Hotel am See“ eröffnet. Es ist ein Zubau zum Jugend- und Familiengästehaus direkt am Seebad Rust. Gleichzeitig ist auch das alte Jugendgästehaus erneuert worden.

Statt der Stockbett-Zimmer mit Dusche am Gang gibt es jetzt Drei-Sterne-Superior-Hotelzimmer mit Seeblick. Die Umbauarbeiten dauerten mehrere Jahre. Die Ruster Seebadbetriebs-GmbH im Eigentum der Freistadt Rust investierte rund 1,8 Millionen Euro in das neue „Hotel am See“.

„Das Angebot richtet sich in erster Linie an Familien aber auch Einzelreisende. Wir haben in der Vor- und Nachsaison aber auch viele Schulgruppen, die Sportaufenthalte hier in Rust machen und natürlich während der Hauptsaison immer wieder Besucher der Festspiele in Mörbisch und St. Margarethen“, so der stellvertretende Geschäftsführer Ewald Bulfone. Das Angebot richtet sich auch an Geschäfts- und Tagungsreisende. Für sie gibt es nun auch Veranstaltungs- und Seminarräume.

ORF

Steigende Gästezahlen

Mit dem Bau des neuen Hotels reagierte die Seebadbetriebs-GmbH auf die steigende Zahl an Gästen in Rust. Zudem gingen in den vergangenen Jahren Betten verloren, weil das Jugendgästehaus und andere Nächtigungsbetriebe in Rust ihr Niveau angehoben hatten und jetzt weniger Gäste auf größerem Raum empfangen. Die Zimmer im neuen Hotel wie auch im umgebauten Jugendgästehaus haben nun denselben, gehobenen Standard. Sie sind eingerichtet mit Klimaanlage, Safe, Kühlschrank zum Selbstbefüllen und Fernsehern. Die Preise bewegen sich zwischen 50 und 90 Euro pro Gast und Nacht.