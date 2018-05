Wein-Wellness-Resort in Andau geplant

Das Weingut Scheiblhofer in Andau will sein Angebot erweitern. Bislang verfügt die Winzerfamilie über ein Gästehaus, das an den Wochenenden immer komplett ausgebucht ist. Aufgrund der hohen Nachfrage soll im kommenden Jahr ein neues Wein-Wellness-Hotel entstehen.

Das neue Vier-Sterne-Hotel soll auf einer Fläche von rund acht Hektar am Ortsrand von Andau im Bezirk Neusiedl am See entstehen. Geplant sind unter anderem ein exklusiver Wellnessbereich sowie ein hoteleigenes Restaurant. „Es ist ein relativ ambitioniertes Projekt, das wir hier planen“, sagt Winzer Erich Scheiblhofer. Bis zu 100 Zimmer sind vorgesehen. Zielgruppen sind sowohl Weinliebhaber als auch Familien. In einem Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. Nun sind Gemeinde und Land am Zug. Aufgrund der ausgewählten Grundstücke rechnet Scheiblhofer mit einer Bewilligung. Bis dahin sollen die Pläne weiter konkretisiert werden, einen Entwurf gibt es derzeit noch nicht.

Neue Arbeitsplätze für die Region

Für die Region um Andau könnten durch das Großprojekt bis zu 150 neue Arbeitsplätze entstehen. Synergien zu den Wein- und Gastronomiebetrieben sollen genutzt werden. „Wir möchten nicht nur eine beachtliche Anzahl an Arbeitsplätzen, sondern generell einen Mehrwert für die gesamte Gemeinde schaffen und freuen uns daher sehr über zahlreiche Unterstützer“, meint Scheiblhofer. Wieviel das Großprojekt am Ende kostet, lässt Scheiblhofer noch offen - gerechnet wird jedenfalls mit einem Betrag in zweistelliger Millionenhöhe. Die Eröffnung ist für 2021 geplant.