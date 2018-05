Eingeschlafen: Mit Pkw in Bank gekracht

Ein 23-jähriger Südburgenländer ist am Montagnachmittag mit seinem Auto gegen die Mauer einer Bankfiliale in Kukmirn (Bezirk Güssing) gekracht, weil er laut eigenen Angaben eingeschlafen war.

Der Leiter des Geldinstituts hörte den Krach, lief hinaus, um zu sehen, was passiert war, und verständigte anschließend die Einsatzkräfte. Der Autofahrer wurde durch den Anprall verletzt und musste ins Spital gebracht werden, hieß es in einer Aussendung der Polizei. An dem Pkw und der Mauer entstand erheblicher Schaden.