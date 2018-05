Leiche im Neusiedler See - Opfer ist Ungarin

Die Identität jener Frau, deren Leiche Mitte April im Bereich der Ruster Bucht geborgen wurde, ist geklärt. Es handelt sich um eine 1988 geborene ungarische Staatsangehörige.

Zur Identifizierung sei es durch einen Hinweis aus der Bevölkerung gekommen. Das teilte Verena Strnad, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, gegenüber dem ORF Burgenland mit. Die Identität wurde durch einen DNA-Abgleich bestätigt.

„Es hat einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben, dem die Landespolizeidirektion nachgegangen ist“, so Strnad. Dass es sich beim Opfer um eine Prostituierte handelt, kann Strnad am Montag nicht bestätigen. „Wir stützen uns auf objektivierte Ermittlungsergebnisse. Es wird noch weitere Ermittlungen zu all diesen Umständen geben“, so Strnad.

Opfer ermordet und zersägt

Mitte April wurde die Leiche - ohne Kopf und Arme - von einem Schilfschneider gefunden. Der Fundort, eine Seehütte, befindet sich 800 Meter vom Ufer entfernt in der Ruster Bucht, in der Nähe des Schilfgürtels.

Ende April wurde daraufhin ein 63-jähriger Mann in Wien festgenommen. Er gestand, die Frau in seiner Wohnung in Wien erwürgt und anschließend zersägt zu haben. Danach soll er zu seiner Hütte am Neusiedler See gefahren sein. Dort habe er mit seinem Elektroboot die Leichenteile abtransportiert und dann in den Schilfgürtel geworfen.

