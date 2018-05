Lenker nach 18 Jahren ohne Führerschein erwischt

Die Polizei hat am Sonntag bei einer Schwerpunktkontrolle in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) einen 41-jährigen Autofahrer erwischt, der seit 18 Jahren ohne Lenkberechtigung unterwegs war.

Der Mann aus Linz gab an, den Führerschein im Iran verloren zu haben und dort keine Neuausstellung beantragen zu können. Der 41-Jährige wurde angezeigt und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei am Montag.