Lehrlinge: Überwiegend zufrieden

„So ticken Österreichs Lehrlinge“ ist der Titel einer Studie vom Institut für Jugendkulturforschung. Hunderte Lehrlinge wurden zu ihrer Berufswahl, ihre Arbeitgeber aber auch über ihr Freizeitverhalten befragt - unter ihnen auch Lehrlinge aus dem Burgenland.

Kernergebnis der Studie ist, dass der durchschnittliche österreichische Lehrling mit beiden Beinen am Boden steht. Werte die sein Leben bestimmen, sind materielle Sicherheit, der Wunsch nach Anerkennung sowie stabile private, berufliche und gesellschaftliche Verhältnisse. So geben drei von vier Lehrlingen an, wieder eine Lehre zu machen, wenn sie noch einmal wählen müssten.

ORF

Auch ihren Ausbildungsbetrieben stellen die Lehrlinge ein gutes Zeugnis aus: Über 70 Prozent geben an, in ihrer Firma mit gutem Betriebsklima und guten Ausbildungsbedingungen zu arbeiten. Die zufriedensten Lehrlinge arbeiten in den Bereichen Industrie. Aufholbedarf haben hier hingegen die Branchen Gastronomie und Freizeitwirtschaft, hat die Studie des Instituts für Jugendkulturforschung ergeben.

Karriere nur bei erfülltem Freizeitleben

Karriere ist für viele Lehrlinge nur dann erstrebenswert, wenn trotzdem ein erfülltes Freizeitleben möglich ist, so die Studie. Die Freizeit wollen 44 Prozent der Befragten mit Freunden und Freundinnen verbringen. 35 Prozent der Lehrlinge geben an in der Freizeit Sport zu betreiben und für 27 Prozent ist Musik hören, die Lieblingsbeschäftigung in ihrer Freizeit.