Golf-Nachwuchs am Sprung nach oben

Die beiden Nachwuchsgolfer Robin Goger und Markus Habeler wollen in die Fußstapfen von Bernd Wiesberger treten. Auf der Alps Tour sorgten sie für gute Ergebnisse. Auch bei der österreichischen Vierer-Meisterschaft am Murhof konnten sie aufzeigen.

Markus Habeler aus Neudörfl (Bezirk Mattersburg) ist 25 Jahre alt, sein Partner Robin Goger aus Neudauberg (Bezirk Güssing) ist drei Jahre jünger. Die Beiden zählen zu Burgenlands vielversprechendsten Golf-Talenten. Das beweisen sie auch bei den Vierer-Meisterschaften am Murhof (Steiermark), wo Habeler und Goger den geteilten zweiten Platz erreichten.

Wenn die beiden Burgenländer nicht gerade in Österreich zu Gast sind, spielen sie auf der sogenannten Alps-Tour, einer Einsteiger-Tour für Jungprofis. Nach der Alps-Tour ist der nächste Schritt das Erreichen der Challenge-Tour. Gefolgt von der obersten Leistungsstufe, der European Tour - wo die internationale Golf-Elite spielt, darunter auch Bernd Wiesberger.

Schön, wenn man was zurückbekommt"

„Wenn man auf der Alps-Tour vorne mitspielen kann, dann kann man auf der European Tour genauso vorne mitspielen. Natürlich sind die Bedingungen dort viel besser“, meint ein optimistischer Robin Goger.

Für Markus Habeler ist es erst die zweite Saison als Golf-Profi. In seinem ersten Jahr auf der Alps-Tour gelingt dem 25-Jährigen auch sein erster Turniersieg. „Es war gar nicht so ein Unterschied zum Amateurgolf, wie ich ihn mir erwartet habe. Es ist natürlich schön, wenn man für seine Arbeit mal etwas bekommt“, so Habeler.

Am Murhof zeigten Habeler und Goger ihre Klasse. Weniger erfolgreich läuft es aktuell für die Beiden auf der Alps-Tour. Das Saison-Highlight steht aber noch bevor - und zwar das Heimturnier, Ende Mai in Maria Lankowitz.