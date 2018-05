30 Jahre Bgld heute mit Krawatte sind genug

Burgenland heute feiert am Mittwoch seinen 30. Geburtstag. Dazu gibt es auch ein neues Design. Ändern wird sich auch der Dresscode. Eine Online-Abstimmung zeigt: Die Moderatoren dürfen ab und zu auch ohne Krawatte ins Studio.

Das „Burgenland heute“-Publikum konnte entscheiden, wie die Moderatoren Hannes Auer und Martin Ganster künftig die Sendungen moderieren sollten - mit, oder eben ohne Krawatte. Abgestimmt werden konnte bis zum 1. Mai.

Das Ergebnis ist eindeutig: Rund 65 Prozent stimmten dafür, dass die Moderatoren manchmal auch ohne Krawatte im Studio moderieren können. Nur rund 22 Prozent fänden es besser, wenn die Herren weiterhin immer eine Krawatte tragen würden. Rund 13 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es egal, ob immer mit oder manchmal ohne Krawatte moderiert wird.

Gerade für die heißen Monate angenehmer

Moderator Martin Ganster freut sich über das Ergebnis besonders für heiße Tage: „Ich selbst trage ja Krawatten sehr gerne bei der Sendung. Aber in den heißen Sommermonaten kann ‚oben ohne‘ schon recht angenehm sein. Daher freut mich das Ergebnis.“

„Es gab auch viele Kommentare auf Facebook dazu. Ich finde es gut, wenn wir Moderatoren frei entscheiden können, ob wir lieber mit oder ohne Krawatte moderieren“, so Moderator Hannes Auer.

Chefredakteur Walter Schneeberger ist mit der großen Beteiligung an der Umfrage zufrieden: „Natürlich sind die Inhalte, die Aktualität, die Regionalität das Wichtigste von Burgenland heute und nicht die Frage, ob mit oder ohne Krawatte moderiert wird oder wie unsere Moderatorinnen oder Moderatoren gekleidet sind. Aber natürlich wollen wir auch in Burgenland heute mit der Zeit gehen – und deshalb freut es mich, dass sich eine so große Mehrheit dafür ausgesprochen hat, dass der ‚Krawattenzwang‘ fällt.“

Geburtstagsausgabe von Burgenland heute

Den 30. Geburtstag begeht die Sendung Burgenland heute mit Nachrichten aus dem Burgenland, aber auch mit vielen Gratulanten aus der Politik.

Gratulationen zum Jubiläum Im Zentrum unserer Berichterstattung steht natürlich auch die heimische Politik.

Ein Rückblick auf die erste Burgenland heute-Ausgabe darf natürlich auch nicht fehlen. Landesdirektor Werner Herics ist zu Gast im Studio bei Elisabeth Pauer.

Landesdirektor Werner Herics zu Gast Werner Herics erzählt von den Anfängen der Sendung und über künftige Herausforderungen.

Veronika Berghofer hat das Redaktionsteam den ganzen Tag begleitet und zeigt, wie es bei Burgenland heute hinter den Kulissen aussieht.

So entsteht „Burgenland heute“ Bevor „Burgenland Heute“ pünktlich startet, ist Teamwork angesagt. Für die tägliche Sendung sind mehr als 20 Mitarbeiter im Einsatz.

Die Geburtstagsausgabe erstrahlt auch zum ersten Mal im neuen Design.

Große Jubiläumsshow im Hauptabendprogramm

In der 55-minütigen Info-Show begrüßen die vier „Burgenland heute“-Moderatorinnen und Moderatoren Hannes Auer, Melanie Balaskovics, Martin Ganster und Elisabeth Pauer prominente Gäste wie Teddy Podgorski, der als damaliger Generalintendant „Bundesland heute“ erfunden hat, Maggie Entenfellner und Sepp Laubner.

Mit dabei sind auch ehemalige Intendanten und Chefredakteure des Landesstudios und die Moderatorinnen und Moderatoren der ersten Stunde, wie Christine Marold, Gaby Schwarz, Feri Tschank und Martha Wedral. Musikalisch wird „da Blechhauf’n“ die Sendung begleiten.

Die Vorbereitungen und Proben für die Show „30 Jahre Burgenland heute“ laufen schon auf Hochtouren:

