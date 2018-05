Besucher-Rekord beim Surf Worldcup

Der 20. Surf Worldcup am Neusiedler See ist laut Veranstaltern mit einem Besucher-Rekord zu Ende gegangen: 75.000 Fans kamen zu dem Spektakel ins Strandbad nach Neusiedl am See - so viele wie noch nie an einem Wochenende.

Bisher sei der Besucherrekord zwar immer bei 105.000 gelegen, aber das sei an zwei Wochenenden gewesen, sagte Veranstalter Mike Piechura. Diesmal sei es aber nur ein langes Wochenende gewesen - mehr dazu in Surf Worldcup feiert 20-Jahr-Jubiläum. 18 Jahre lang fand der Surf Worldcup in Podersdorf statt, seit dem vergangenen Jahr wird er in Neusiedl ausgetragen. Man sei im vergangenen Jahr schon ganz gut in Neusiedl angekommen und super aufgenommen worden, so Piechura. Damals habe das Wetter leider nicht wie gewünscht mitgespielt, heuer habe man aber gesehen, was möglich sei.

Nächstes Jahr wieder in Neusiedl am See

Auch im kommenden Jahr soll der Surf Worldcup wieder in Neusiedl am See stattfinden. Die Details dazu sind noch offen. „Wir verändern uns ständig, wir lassen uns immer wieder etwas Neues einfallen“, sagte Piechura. Man habe schon ein paar Ideen, wo es hingehen könnte - mit den sportlichen Bewerben und Dingen, die man den Besuchern noch zusätzlich anbieten wolle, aber es wäre noch verfrüht darüber zu reden.

Die 20. Auflage des Surf Worldcups am Neusiedler See ging am Dienstag zu Ende. Bester Österreicher wurde der Weidener Max Matissek mit Platz neun im Freestyle-Bewerb und Platz vier im sogenannten Tow-In-Bewerb.