Football-Fest in Ritzing

Vienna Vikings gegen Helsiniki Roosters in Ritzing: Mehr als 1.200 Fans haben sich das Duell um die Charity Bowl des österreichischen American-Football-Rekordmeisters gegen die beste Mannschaft aus Finnland nicht entgehen lassen.

Zum American-Football-Duell kamen mehr Fans als zu jedem Fußballspiel der vergangenen Jahre nach Ritzing. Österreichs Rekordmeister bereute die Entscheidung, die Charity Bowl in Ritzing auszutragen nicht. Nachdem man gesehen habe, wie schön die Anlage in Ritzing sei, habe man die Einladung dort zu spielen gern angenommen, so Vikings Präsident Karl Wurm.

ORF

Die Fans bekamen auch Einiges zu sehen: ein spannendes Spiel mit 78 Punkten, schöne Touchdowns der Vikings, aber den „falschen“ Sieger. Die Helsinki Roosters gewannen 41:37. Es war die erste Vikings-Niederlage des Jahres. „Das tut sehr weh“, sagte Vikings-Headcoach Chris Calaycay. Egal in welchem Spiel, das Ziel der Vikings sei es immer, das Beste zu spielen und das habe man nicht gezeigt.

ORF

Teil zwei der Show bei der Charity Bowl bestritten die Pannonia Eagles, Burgenlands erfolgreichstes Football-Team. Sie verzichten für die Charity Bowl mit den Vikings auf ein „echtes“ Heimspiel in Baumgarten.

ORF

Die Eagles machten mit Team zwei der Mödling Rangers kurzen Prozess. Die Verteidigung erzwang zehn Ballverluste des Gegners, die Offensive machte drei Touchdowns. Endstand 36:7. Die Eagles gehören erst fünf Jahre nach ihrer Gründung in der dritten Leistungsstufe zu den Spitzenteams.

ORF

12.400 Euro sind durch die Veranstaltung für den guten Zweck zusammen gekommen, die Hälfte geht für die Förderwerkstätte Oberpullendorf.