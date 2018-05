Deutschkreutz: Wahlaufhebung möglich

Nach der Wahlanfechtung in Deutschkreutz könnte es nun tatsächlich zu einer Aufhebung der Gemeindewahlen und damit auch zu Neuwahlen kommen. Laut einem BVZ-Bericht sollen in mehr als 50 Fällen Manipulationen von Wahlkarten festgestellt worden sein.

Graphologische Gutachten sollen den Manipulationsverdacht untermauern. Eine Entscheidung über den Fall Deutschkreutz soll noch diese Woche fallen. Die Landeswahlbehörde bestätigt bislang nur, dass es eine „zeitnahe“ Sitzung geben werde. Seitens der ebenfalls ermittelnden Staatsanwaltschaft heißt es, dass die Erhebungen noch nicht abgeschlossen seien.

Die ÖVP Deutschkreutz hatte die Wahl im Oktober 2017 angefochten, weil sie Manipulationen der Liste LBL unter Bürgermeister und Landtagsabgeordnetem Manfred Kölly vermutet hatte - mehr dazu in ÖVP ficht Wahl in Deutschkreutz an. Köllys Immunität wurde vom Landtag bereits aufgehoben - mehr dazu in Deutschkreutz: Schwierige Lage für Gemeinderat.

