Gräserpollen im Anflug

Der Pollenkalender kündigt den nächsten negativen Höhepunkt für Allergiker an: Die Gräserpollen sind im Anflug. Mit Ende dieser Woche sollten die Gräser in voller Blüte stehen. Auch für Birkenallergiker gibt es noch keine Entwarnung.

Rinnende, verstopfte Nasen - juckende, tränende Augen - Atemnot: Allergiker haben es derzeit nicht leicht. Die Blütezeit der Birke geht zwar zu Ende, doch der Wind treibt den Pollenflug noch einmal an. Grundsätzlich ist aber ein Ende der Birkenpollensaison in Sicht, so der Pollenwarndienst. Die schlechte Nachricht: Da andere Bäume blühen, können Kreuzreaktionen entstehen und wieder Birkenpollenallergiker belasten.

Gräserpollen häufige Allergieauslöser

Hart wird die nächste Zeit für Gräserallergiker: Weltweit 400 Millionen Menschen reagieren allergisch auf Gräser aller Art. Gräserpollen gehören zu den häufigsten Auslösern von Allergien: vom Heuschnupfen bis zum Asthma. Für die meisten von ihnen helfen dann nur noch Medikamente, Nasen-, Augen- und Asthmasprays. Wichtig ist, zu wissen, ob und wogegen man allergisch ist. Ärzte bieten verlässliche Allergietests an.

Pollenwarndienst informiert

An etwa 30 Messstellen in Österreich wird laufend der Pollen- und Sporengehalt der Luft gemessen, um die Bevölkerung, Ärzte und Apotheker mit Daten und Vorhersagen über Art, Dauer und Intensität des Pollenfluges zu versorgen, heißt es vom Pollenwarndienst. Auch mit einer Impfung können Allergien bekämpft werden. Im Fall der Gräserallergie gibt es einen neuen Impfstoff, der ab 2021 eingesetzt werden soll.

Link: