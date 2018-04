Hofer: Pläne zu schnellerem Internet

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) hat Montagvormittag in Weiden am See gemeinsam mit dem CEO von A1-Telekom Austria, Marcus Grausam, Ausbaupläne für schnelles Internet im ländlichen Raum präsentiert.

In Sachen schnelles Breitband-Internet gebe es nach wie vor eine Kluft zwischen Stadt und Land, sagten Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) und A1-CEO Marcus Grausam am Montag. Bis 2025 wolle man schnelles Internet mit 100 Mbit pro Sekunde österreichweit anbieten. Im Burgenland will die Telekom in den nächsten zwei Jahren 24 Gemeinden an das schnelle Glasfasernetz anbinden.

Lücke zwischen Stadt und Land schließen

Ziel sei es, die Lücke zwisc hen den gut ausgebauten städtischen Bereichen und den im Vergleich dazu weniger guten ländlichen Regionen zu schließen, sagte Hofer: „Der Breitbandausbau und dann in weiterer Folge der Ausbau mit einem 5G-Netz wird ausschlaggebend sein dafür, dass wir auch immer mehr Betriebe am Land ansiedeln können und auch am Land halten können. Denn der Standort wird in einer digitalisierten Gesellschaft nicht mehr das Ausschlaggebende sein. Und das eröffnet uns neue Chancen, auch besonders hier im Burgenland.“

Zum Status quo in Sachen Breitbandinternet und den konkreten Ausbauplänen sagte Marcus Grausam: „Derzeit erreichen wir im Burgenland 75 Prozent der Haushalte mit schnellem Internet, 36 Prozent mit ultra-schnellem Internet und auch im Burgenland ist ein riesen Investitionsprogramm in den nächsten zweieinhalb Jahren geplant. Wir haben den Ausbau für 24 zusätzliche Gemeinden fixiert. Im ersten Quartal wurden Minihof Liebau, Weiden am See, Jabing, Loretto und Wiesfleck bereits angebunden.“

Neue Maßstäbe durch 5G

Geplant sei die Errichtung von 16 zusätzlichen LTE-Stationen. Außerdem werden 72 der bestehenden Mobilfunkstationen an das Glasfasernetz angebunden, so Grausam. Im Mobilfunk soll der 5G-Standard neue Maßstäbe setzen, so Hofer: „"2020 sollen alle Landeshauptstädte mit 5G angeschlossen werden, plus 100 Mbit dazu flächendeckend. 2023 alle Hauptverkehrsrouten mit 5G abgedeckt und 2025 eine österreichweite Abdeckung.“

Unterstützt werden die Internetausbaupläne vom Infrastruktur-Ministerium seit 2015 mit der sogenannten Breitbandmilliarde.