Angelika Tuifel ist neue Miss Burgenland

Seit kurzem ist Angelika Tuifel aus Eberau offiziell die schönste Frau des Landes. Die 22-Jährige wurde von einer prominenten Expertenjury gewählt. Den Vize-Miss-Titel sicherte sich Jennifer Malits, Platz drei ging an Carmen Bogad.

Angelika Tuifel konnte sich gegen insgesamt zehn Finalistinnen, die sich beim Casting Ende März qualifiziert haben, durchsetzen. Die 22-Jährige aus Eberau (Bezirk Güssing) konnte sowohl die Juroren- als auch das Publikum im Finale für sich gewinnen. Der neuen Miss Burgenland zur Seite stehen die neue Vize-Miss Burgenland Jennifer Malits aus Güssing sowie die Drittplatzierte Carmen Bogad aus Eisenstadt.

„Kann es noch nicht realisieren“

Mehr als 200 Gäste sind am Samstagabend zur großen Abschlussshow in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) gekommen. Die Finalistinnen mussten sich in insgesamt zwei Wertungsdurchgängen beweisen, zuerst in einer Abendrobe, im Anschluss dann in Bademode. Nach rund zwei Stunden war der Wettkampf dann entschieden. „Ich kann es irgendwie noch gar nicht richtig realisieren, aber es ist ein gutes Gefühl“, so die neue Miss Burgenland, Angelika Tuifel am Sonntagmorgen im „Guten Morgen Burgenland“-Interview.

Mit Ausstrahlung überzeugt

„Ich glaube ich habe einfach auf der Bühne ausgestrahlt. Ich war zwar etwas nervös, konnte das aber gut überspielen und konnte einfach mit meiner Ausstrahlung überzeugen“, so Tuifel. Die neue Miss Burgenland ist 22 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Sie ist sehr musikalisch und engagiert sich auch in ihrem heimischen Musikverein. Angelika Tuifel studiert derzeit Biologie, Englisch und Sport auf Lehramt.

Von ihrer neuen Tätigkeit als Miss Burgenland erwartet sie sich viele neue Bekanntschaften und Erfahrungen. „Die Reisen sind sicher auch sehr interessant und die Fotoshootings. Da kommt jetzt sicher eine ganz Liste an neuen Dingen auf mich zu und ich bin sehr gespannt“, so die Neo-Miss. Sie und die Vize-Miss Burgenland Jennifer Malits werden das Land beim Bundesbewerb, der Wahl zur Miss Austria, vertreten.