Leiche im See: Verdächtiger festgenommen

Nach der Auffindung von Teilen einer weiblichen Leiche im Neusiedler See vor zwei Wochen hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen österreichischen Staatsbürger, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Wie am Samstag bekannt wurde, hat die Polizei im Fall der gefundenen Leichenteile im Neusiedler See vor Rust (Bezirk Eisenstadt) nun einen Verdächtigen festgenommen. Der Beschuldigte sei in Haft, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt.

Österreichischer Staatsbürger in Haft

Es handle sich um einen österreichischen Staatsbürger, gegen den wegen dringenden Verdachtes des Mordes ermittelt werde, sagte Roland Koch von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Die Anklagebehörde habe die Festnahme angeordnet und die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Eisenstadt angeordnet. Außerdem sei ein Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gestellt worden, so Koch. Eine Entscheidung darüber stand am Samstagnachmittag noch aus.

Möglicherweise Leiche einer Prostituierten

Nähere Details würden vorerst aus kriminaltaktischen Gründen und wegen noch laufender Ermittlungen nicht genannt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Weitere Informationen werde es zu einem späteren Zeitpunkt geben. Laut einem Bericht der „Salzburger Nachrichten“ (Onlineausgabe) soll es sich bei dem Verdächtigen um einen Wiener handeln. Bei der zerstückelten Frauenleiche soll es sich laut dem Bericht um eine Prostituierte aus der Slowakei oder aus Tschechien handeln. Der Mann dürfte Kunde der Frau gewesen sein und soll offenbar geständig sein. Die „Salzburger Nachrichten“ beziehen sich in dieser Meldung auf Ermittlerkreise. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde das aber bisher weder bestätigt noch dementiert.

Vor etwas mehr als zwei Wochen wurde der Torso der Frauenleiche zwischen einer Seehütte und dem Schilfgürtel entdeckt. Taucher der Spezialeinheit Cobra haben noch am selben Abend den Kopf gefunden, im Zuge der Suche konnten sie später weitere Körperteile bergen. Die gefundenen Körperteile gehören alle zur selben Person, das steht mittels DNA-Analyse fest - mehr dazu in Torso im See: Alle Leichenteile von einer Person.

Noch immer nicht alle Leichenteile gefunden

Gerüchte, dass es sich bei der gefundenen Frauenleiche um ein ungarisches TV-Starlet oder um die Frau eines ungarischen Fleischers gehandelt habe, erwiesen sich als falsch - mehr dazu in Leichenfund: Gerüchte um ungarischen TV-Star. Die Suche nach weiteren Leichenteilen wurde Anfang dieser Woche noch fortgesetzt - mehr dazu in Suche nach Leichenteilen im und um den See.

