Schwerverletzte nach Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in Neusiedl am See hat am Samstagmorgen ein Pkw-Lenker Fahrerflucht verübt. Die Polizei konnte ihn und einen weiteren Mann wenig später anhalten. Beide waren betrunken.

Der Unfall ereignete sich gegen 05.00 Uhr Früh auf der Seestraße in Neusiedl am See. Laut Polizei war ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) mit seinem Pkw von der Seebadanlage in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Der Autolenker hat dabei eine 18-jährige Frau aus Niederösterreich, die neben ihrem, auf einem Grünstreifen geparkten Auto stand, angefahren und sie gegen die Fahrertür gedrückt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie weg geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.

Fahrzeuglenker nicht eindeutig feststellbar

Der Autolenker setzte daraufhin seine Fahrt mit weit überhöhter Geschwindigkeit fort, wurde aber von einer vorbeifahrenden Polizeistreife wahrgenommen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. In einer Sackgasse in Neusiedl am See war für den 19-jährigen Niederösterreicher Endstation. Er und sein Beifahrer befanden sich beim Eintreffen der Polizei neben dem Fahrzeug.

Daher konnte nicht eindeutig festgestellt werden, wer das Auto gefahren hatte. Ein durchgeführter Alko-Test verlief jedoch in beiden Fällen positiv. Beide Männer werden angezeigt. Die 18-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.