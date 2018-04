Bezirksgericht Güssing neu eröffnet

Am Freitagnachmittag wurde das Bezirksgericht in Güssing nach der Renovierung und Erweiterung neu eröffnet. Seit Anfang des Jahres ist es, nach der Schließung des Bezirksgerichtes Jennersdorf, auch für diesen Bezirk zuständig.

Seit dem Vorjahr ist das Bezirksgericht Güssing auch für die Verfahren aus dem Bezirk Jennersdorf zuständig. Dort wurde das Bezirksgericht wie berichtet Ende des Vorjahres geschlossen - mehr dazu in Letzter Arbeitstag im Bezirksgericht Jennersdorf. Aufgrund dieser Zusammenlegung war eine räumliche Erweiterung in Güssing notwendig.

Investitionsvolumen von 650.000 Euro

Die Bundesimmobiliengesellschaft BIG hat als Gebäudeeigentümer rund 650.000 Euro investiert. Dafür wurden die Räumlichkeiten, in denen bisher das Vermessungsamt untergebracht war, entsprechend adaptiert. Im Bezirksgericht Güssing arbeiten nun drei Richter. Jedes Jahr finden rund 1.000 Verhandlungen statt, sagt Bezirksgerichtsvorsteherin Claudia Pronay. Man verhandle Zivilsachen, also Streitigkeiten unter Bürgerinnen und Bürgern, man verhandle Strafsachen, führe das Grundbuch und ein großer Teil seien auch familiäre Streitigkeiten.

ORF

Da gebe es mit der Familiengerichtshilfe an diesem Standort eine Besonderheit. Das sei eine Hilfseinrichtung für Richterinnen und Richter und Familien in Familiensachen. In Güssing sei der Standort für das gesamte Südburgenland, also für die Bezirke Jennersdorf, Güssing und Oberwart.

Keine Pläne für weitere Zusammenlegungen

Die Schließung des Bezirksgerichtes in Jennersdorf hat im Vorjahr für Diskussionen gesorgt. Christian Pilnacek, Generalsekretär im Justizministerium, glaubte dennoch, dass es eine richtige Entscheidung war. Größere Einheiten seien leistungsfähiger, könnten bürgernäher sein und seien mehr an der Bevölkerung orientiert. Pläne für weitere Zusammenlegungen von Gerichten gebe es derzeit nicht, so Pilnacek. Die Gerichtsstruktur im Burgenland sei vorbildlich.

Momentan gibt es im Burgenland, nach der Schließung in Jennersdorf, sechs Bezirksgerichte. Derzeit arbeiten im Bezirksgericht Güssing 20 Bedienstete, sieben davon waren davor in Jennersdorf beschäftigt.