Zehn Jahre Abendschule Oberpullendorf

Vor zehn Jahren ist in Oberpullendorf die Abendschulform für Erwachsene eingeführt worden. Das Angebot der HAK ist in dieser Form einzigartig im Burgenland. Die Ausbildung richtet sich an Personen ab 17 Jahre und ist kostenlos.

Beim Angebot von Abendschulen für Berufstätige war das Burgenland bis vor zehn Jahren ein weißer Fleck auf der österreichischen Bildungslandkarte. 2008 wurde an der HAK in Oberpullendorf eine solche Abendschulform für Erwachsene gestartet.

Geburtstagsfest mit ersten Absolventen

Donnerstagabend wurde der zehnte Geburtstag gefeiert. Der Studienkoordinator für das Abendschulangebot, Norbert Liebentritt, begrüßte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, den Direktor der Schule, Robert Friedl, Landesschulinspektorin Helene Schütz-Fatalin und viele Absolventinnen und Absolventen der Abendschule. Nach den Festansprachen erzählten die erste Absolventinnen und Absolventen über ihre Erfahrungen.

HAK-Reifeprüfung in acht Semestern

Die Ausbildung ist kostenlos und ermöglicht es Personen ab dem 17. Lebensjahr in acht Semestern die Reifeprüfung der HAK abzulegen. Es sind alle Bildungswilligen angesprochen, egal ob berufstätig oder arbeitssuchend.

Über die Grenzen hinaus bekannt

Die Abendschule an der Handelsakademie ist mittlerweile über die Grenzen des Burgenlands hinaus bekannt. Derzeit hat man 70 Studierende aus den Bezirken Oberpullendorf, Mattersburg, Eisenstadt, Oberwart, aber auch aus Niederösterreich, aus der Steiermark und auch aus Ungarn. In den vergangenen zehn Jahren haben hier 85 Schülerinnen und Schüler erfolgreich die HAK-Matura bestanden und 66 die Abschlussprüfung der Handelsschule.