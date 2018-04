WK warnt vor gefälschten Zahlscheinen

Die Wirtschaftskammer (WK) Burgenland warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Dabei versuchen Unbekannte mittels erschlichener Firmendaten und gefälschter Zahlscheine, über Banken an Geld zu kommen.

Die Täter dürften übers Internet an die Bankdaten ihrer potenziellen Opfer gelangen. Die ausgefüllten Zahlscheine verschicken sie dann an Geldinstitute, erläuterte ein Wirtschaftskammer-Sprecher. Zusätzlich zu den Daten des Betriebes, der geschädigt werden soll, befindet sich auf den Zahlscheinen auch scheinbar die Unterschrift des Bankkunden.

WK rät Bankberater zu kontaktieren

Die WK riet ihren Mitgliedern am Mittwoch in einer Aussendung, sich vorsichtshalber mit ihren Bankberatern in Verbindung zu setzen. „Aufgeflogen ist die Geschichte, weil ein aufmerksamer Bankmitarbeiter bei einem betroffenen Unternehmer angerufen hat“, schilderte Wirtschaftskammer-Experte Raphael Kaplan: „In diesem Fall konnte noch rechtzeitig ein Schaden von mehreren Tausend Euro verhindert werden. Wir empfehlen, präventiv mit dem Bankbetreuer Kontakt aufzunehmen, um auf diese neue Betrugswelle aufmerksam zu machen.“ Hilfe biete auch die Wirtschaftskammer Burgenland.