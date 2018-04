ÖAAB: Sagartz mit 100 Prozent gewählt

Christian Sagartz ist der neue Landesobmann des ÖAAB Burgenland. Der ÖVP-Klubobmann wurde am Mittwochabend beim ÖAAB-Landestag mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt.

Mit dem Landestag am Mittwochabend wollte der ÖAAB Burgenland bewusst einen Neustart hinlegen. Die Neuwahl des Obmannes sowie seines Teams solle als starkes Zeichen der Veränderung auch nach Außen hin verstanden werden, sagte der neu gewählte ÖAAB-Landesobmann Christian Sagartz.

Tiefgreifende Veränderungen

Die Zeichen würden auf Veränderung stehen und auch die Menschen würden sich von der Politik Veränderung wünschen. Diese Veränderung wolle man leben. Man wolle jedem eine soziale Stimme sein, aber gleichzeitig auch das tun, was die Menschen sich wünschen würden, nämlich tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft und im politischen System. Dafür würde man stehen, so Sagartz.

Der ÖAAB will sich als soziale Stimme der ÖVP positionieren. Die Chancen der Digitalisierung sollten genutzt werden, die Probleme im Gesundheitsbereich müssten in Angriff genommen werden, sagte Sagartz. Der ÖAAB wolle sich vor allem für jene stark machen, die Leistung erbringen. Das müsse ein Grundbekenntnis sein in der Politik. Die Menschen, die arbeiten müssten mehr davon haben, als jene, die aus dem Sozialsystem etwas bekommen würden. Der ÖAAB habe dazu eine klare Linie. Man sei dafür, dass die Mindestsicherung keine soziale Hängematte werde, sagte Sagartz.

Steiner: „Bünde spielen wichtige Rolle“

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner will im Herbst, schon im Hinblick auf die Landtagswahl 2020, ein neues Programm der Volkspartei präsentieren, bei dem auch die Bünde eine wichtige Rolle spielen sollen. Die Bünde in der Volkspartei seien extrem wichtig und daher sei es gut, dass der ÖAAB neu aufgestellt werde, dass viele neue und junge Menschen mit dabei seien. Das sei es, was die Volkspartei insgesamt und auch den ÖAAB auszeichne, so Steiner. Im Burgenland hat der ÖAAB derzeit rund 6.100 Mitglieder.

