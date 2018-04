Hoffen: Neue Methode im Kampf gegen Milbe

Die eingeschleppte Varroamilbe macht Imkern und Bienen zu schaffen. Die Milbe schwächt die Völker, und wird sie nicht behandelt, gehen die Bienenvölker meist zugrunde. Aufhorchen lässt jetzt eine Methode, bei der auf die Bekämpfung der Milbe einfach verzichtet wird.

Europaweit versuchen etliche Imker auf die Bekämpfung der Varroamilbe mit Hilfe von Medikamenten zu verzichten. Der Bio-Imker Norbert Dorn aus Winden am See glaubt, dass das die Zukunft ist und hat deshalb die internationale Konferenz „Behandlungsfreie Bienenhaltung“ in Neusiedl am See organisiert. „Unser Ziel ist es, Bienen behandlungsfrei zu halten Die Freiheit der Bienen ist sehr wichtig, weil die Bienen ja auch für unsere Ernährung wichtig ist“, so Dorn.

An der Konferenz nahmen rund 100 Imker aus neun Ländern teil. Heide Herrmann reiste aus England an. Dort setzen bereits einige Vereine auf die neue Methode: „Wir arbeiten alle behandlungsfrei. Wir sind davon sehr überrascht, dass in deutschprachigen Ländern das behandlungsfreie Imkern noch so ein Tabuthema ist“, so Herrmann.

Die Varroamilbe ist ein Parasit, der den Imkern ohne Bekämpfung derzeit schwere Verluste beschert.

„Bienenschutz nicht nur Sache der Imker“

Im Burgenland hat Bio-Imker Dorn mit der behandlungsfreien Bienenhaltung bereits erste Erfahrungen gesammelt. „Ich mach die natürliche Selektion seit einem Jahr. Die Ausfallsquote bei der natürlichen Selektion liegt bei 80 Prozent“, so Dorn.

Der Rest sei jetzt gegen die Varroa-Milbe resistent, sagt Dorn. Diese Methode funktioniere am besten dort, wo der Lebensraum für die Bienen noch intakt ist „Was ich auch noch erwähnen möchte: Bienenschutz muss nicht immer nur Sache der Imkerinnen und Imker sein, das geht uns alle etwas an“, so Naturschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Ob sich die behandlungsfreie Imkerei im Burgenland wirklich durchsetzen wird, ist fraglich. Denn viele Imker stehen dieser Methode noch skeptisch gegenüber.

