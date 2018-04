Neusiedl: 106 Wohnungen in ehemaliger Kaserne

Seit etwas weniger als einem Jahr wird die ehemalige Berger-Kaserne in Neusiedl am See in ein Wohnprojekt umgewandelt. Das Wiener Immobilienunternehmen ifa AG hat die 2005 still gelegte Kaserne gekauft. Gestern am frühen Abend fand in Neusiedl die Gleichenfeier statt.

Der Projektname des Umbaus der Kaserne lautet „Schloss Neusiedl“. Zum royalen Namen passt dazu, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht - und gerade das sieht Erwin Soravia vom Eigentümer ifa AG, als Herausforderung: „Was schön ist, das möchte man erhalten. Wenn man etwas schön erhält, dann vermietet es sich auch besser“, so Soravia.

ORF

ORF

Vermietet werden künftig 106 Wohnungen in unterschiedlichen Größen: „Von kleinen Appartement mit knapp über 30 Quadratmetern, die wir vorwiegend im Dachgeschoß untergebracht haben, bis hin zu Wohnungen mit bis zu 115 Quadratmetern“, sagt der Architekt des Projekts, Erst Unterluggauer.

9.50 bis 10 Euro pro Quadratmeter

Die Wohnungen kommen demnächst auf den Markt, es gebe aber bereits jetzt 70 bis 80 Interessenten, sagt Erwin Soravia. Zu den geplanten Mietpreisen pro Quadratmeter meint der Eigentümer. „Ich schätze wir werden netto zwischen 9,5 und 10 Euro liegen. Das ist im Vergleich zu Wien sehr günstig“, so Soravia.

ORF

ORF

Das Investitionsvolumen des Projekts beträgt rund 23 Millionen Euro. Läuft alles nach Plan, soll „Schloss Neusiedl“ bereits Ende des Jahres fertiggestellt werden - bis zu drei Monate früher als ursprünglich geplant, hieß es bei der Gleichenfeier.

Link: