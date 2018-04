Kritik an Insta-Posting von FPÖ-Mitarbeiter

SJ Burgenland-Vorsitzende Lejla Visnjic kritisiert ein Posting eines Mitarbeiters von Landeshauptmann-Stellverterter Johann Tschürtz (FPÖ) scharf. Der Mitarbeiter hatte jenes Video im Zuge des Vienna City Marathons auf Instagram gestellt.

Der Mitarbeiter von Landeshauptmann-Stellverterter Johann Tschürtz (FPÖ) postete am Sonntag ein Kurzvideo in seine private, aber öffentlich einsichtige Instagram-Story. Darauf war eine Gruppe von dunkelhäutigen Läufern beim Vienna City Marathon zu sehen. Der Mann stellte das Kurzvideo mit dem Kommentar „Habens heute Ausgang?“ ins Netz. Diese Stories verschwinden nach 24 Stunden wieder und sind dann nicht mehr sichtbar.

ORF/Instagram

SJ Burgenland-Vorsitzende Lejla Visnjic kritisiert dieses Posting. Das sei inakzeptabler Rassismus, so Visnjic.

Tschürtz kündigt Gespräch mit Mitarbeiter an

Er habe vom Posting erst durch die Presse erfahren und lehne es ab, so die Reaktion von Landeshauptmann-Stellverterter Johann Tschürtz (FPÖ). Er kündigte ein Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter an, derartiges in Zukunft zu unterlassen.