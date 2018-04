Steiner sieht ÖVP weiter auf Siegerstraße

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner sieht seine Partei nach der Landtagswahl in Salzburg weiter auf der Siegerstraße. Mit diesem Ergebnis habe die ÖVP auch in der vierten und letzten Landtagswahl heuer zulegen können.

Das Ergebnis in Salzburg sei „ein unglaublicher Erfolg für die Volkspartei Salzburg“, so Steiner - mehr dazu in Deutlicher Wahlsieg der ÖVP. Die Volkspartei habe nun viele Möglichkeiten bei der Wahl des Regierungspartners. Haslauer habe ein Gespür für die Anliegen der Bürger und werde auch weiter die wichtigen Themen in Salzburg anpacken, sagte Steiner.