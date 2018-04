S31: Sanierung des Knotens Mattersburg beginnt

Die Asfinag beginnt am Montag mit der Sanierung des Knotens Mattersburg auf der S31, der Burgenland Schnellstraße. Die Arbeiten dauern bis Ende August. Es kommt zu Sperren der einzelnen Auf- und Abfahrten.

Fast fünf Millionen Euro investiert die ASFINAG laut Eigenangaben in die Sanierung, die auch eine Vorbereitung für den Ausbau der S31 darstellt. Die Schnellstraße soll ja aus Sicherheitsgründen verbreitert werden - mehr dazu in Großprojekt auf der Burgenland Schnellstraße und S31-Bauarbeiten: Sieben Monate einspurig. Bis Ende August sollen alle acht Auf- und Abfahrten des Verkehrsknotens instand gesetzt werden. Zusätzlich wird auch die Hauptfahrbahn der Schnellstraße auf einer Strecke von rund einem Kilometer in diesem Bereich erneuert.

Für jede der acht Auf- und Abfahrten ist laut ASFINAG jeweils eine Sperre von vier Tagen notwendig. Die erste Sperre beginnt am Montag und dauert bis Donnerstag. Gesperrt wird die S31-Auffahrt Eisenstadt in Fahrtrichtung Wiener Neustadt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Alle Sperren werden im Vorfeld des Arbeiten an Ort und Stelle beschildert, so die ASFINAG.

