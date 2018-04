Riedlingsdorf: Auto fuhr gegen Hausmauer

Bei einem Verkehrsunfall in Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) sind am Samstagabend zwei Menschen verletzt worden als ein Auto in eine Hausmauer gekracht ist.

Der Pkw kam von der Straße ab, touchierte einen Baum und prallte gegen eine Hausmauer und gegen ein parkendes Fahrzeug, berichtete die Ortsfeuerwehr. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland wurden zwei Verletzte ins Krankenhaus Oberwart gebracht.