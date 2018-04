Waldbrand in Sieggraben

In Sieggraben ist die Feuerwehr am Samstag zu einem Waldbrand gerufen worden: Auf einem Waldstück unmittelbar hinter einem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen. 67 Feuerwehrleute waren im Löscheinsatz.

Der Brand war vermutlich in den Mittagsstunden ausgebrochen und wurde gegen 14.30 Uhr entdeckt. Unmittelbar danach wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sieggraben, Sebastian Taschner. Denn der Wind fachte das Feuer an, es breitete sich auf eine Fläche von zirka 2.000 Quadratmeter aus und es gab keine unmittelbare Löschwasserversorgung.

Daher wurden auch die Feuerwehren Marz und Schwarzenbach zu Hilfe gerufen und mehrere Tanklöschfahrzeuge waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Die Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Menschen waren nicht in Gefahr.