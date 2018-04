SVM geht in Bundesliga auf Punktejagd

Nach dem Aus im Cup-Semifinale gegen Salzburg kann sich der SV Mattersburg ganz auf die Punktejagd in der Bundesliga konzentrieren. Am Samstagabend trifft der SVM im Pappelstadion auf Schlusslicht St. Pölten.

Der SV Mattersburg gab im Cup gegen Salzburg alles verlor nach 120 Minuten das Elfmeterschießen - mehr dazu in Mattersburg geht leer aus. Nach dem bitteren Aus im Cup gibt es für den SVM noch eine Mini-Chance, mit Platz fünf in der Bundesliga doch noch in den Europacup zu kommen. Mattersburg hat sechs Runden vor Ende der Saison als Siebenter allerdings schon acht Punkte Rückstand auf die Admira.

SVM-Trainer Gerald Baumgartner hofft aber noch. Man wolle natürlich alles probieren, um doch noch über die Bundesliga in den Europacup zu kommen. Die Aufholjagd soll mit einem Heimsieg gegen St. Pölten gestartet werden. Das Schlusslicht kommt mit Trainer Didi Kühbauer ins Pappelstadion. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr.