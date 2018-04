Gutes Zeugnis für KRAGES-Spitäler

Die vier Spitäler der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) haben zum zweiten Mal die Zertifizierung der deutschen Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ) erhalten.

Insgesamt zehn Tage lang war ein KTQ-Expertenteam in den vier Spitälern in Güssing, Oberwart, Oberpullendorf und Kittsee. Alle Standorte wurden mit all ihren Abteilungen gleichzeitig auf Herz und Nieren geprüft. Mit dem Ergebnis der Prüfung ist man bei der KRAGES sehr zufrieden, sagte KRAGES-Projektleiterin Renate Peischl. Die Experten hätten festgestellt, dass man auf einem sehr hohen Qualitätsniveau arbeite. Außerdem habe man sich im Vergleich zur vorherigen Prüfung - bei der man die Zertifizierung schon erhalten habe - deutlich verbessert und die Qualität weiter verbessert.

KRAGES/Lexi Horvath

„Patient wird überall auf gleichem Niveau versorgt“

Die KRAGES-Spitäler sind damit vier von insgesamt 19 Krankenhäusern in Österreich mit einer KTQ-Zertifizierung. Im Mittelpunkt stehe immer der Patient, von der Aufnahme bis zur Entlassung. Daher sei auch die Standardisierung von Strukturen und Arbeitsprozessen sehr wichtig. Davon profitierten Patientinnen und Patienten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Peischl: „Für den Patienten heißt es, egal in welches Krankenhaus er kommt, dass er auf dem höchsten pflegerischen und medizinischen Niveau versorgt wird.“ Auch für die Mitarbeiter sei eine kontinuierliche Weiterentwicklung gegeben, weil es in jedem Krankenhaus die gleichen Standards und Leitlinien gebe.

Prozesse werden laufend angepasst

Trotz der guten Ergebnisse wolle man aber auch weiterhin an der Qualität der Versorgung arbeiten, so Peischl. Man dürfe nicht stehenbleiben, es ändere sich sehr viel gesetzlich und auch in der Medizin und Pflege und da müsse man ständig auf dem Laufenden bleiben und die Prozesse anpassen. In drei Jahren steht für die vier burgenländischen KRAGES-Standorte die nächste KTQ-Prüfung an.