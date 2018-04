Abschlussprüfer warnt vor Insolvenzgefahr

Der Firma Cleen Energy, mit Sitz in Sankt Margarethen, ist offenbar in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens sei angespannt, so die Einschätzung des Abschlussprüfers.

Falls die geplanten Umsätze und Projekte nicht wie vorgesehen realisiert werden können, sei das Unternehmen gefährdet, heißt es von der Cleen Energy AG selbst auf ihrer Webseite. Die Firma ist auf energieeffiziente Produkte spezialisiert. Das Angebot umfasst Beratung, Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen LED-Beleuchtung und Energieeffizienz.

Jahresabschluss kommt Ende April

Bereits im Dezember kündigte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017 einen Verlust von rund 1,2 Millionen Euro an. Auch das Betriebsergebnis - also die Bilanz aus Kosten und Erträgen - soll negativ sein. Erwartet wurde ein Umsatz von bis zu 2,6 Millionen Euro. Ende April soll der Jahresabschluss veröffentlicht werden.

Fortbestand soll sichergestellt werden

Von der Unternehmensleitung heißt es, der Fortbestand des Unternehmens soll sichergestellt werden. Man sei sich der schwierigen Lage bewusst und habe bereits mit Maßnahmen dagegen gesteuert.

2016 wurde das Unternehmen gegründet, seit einem Jahr ist es börsennotiert. Insgesamt beschäftigt die AG zwölf Mitarbeiter.