Redewettbewerb: Landessieger gekürt

Im Kulturzentrum Oberschützen sind am Donnerstag beim 66. Redewettbewerb die besten jungen Redetalente des Landes gekürt worden. Der Redewettbewerb wird vom Landesjugendreferat organisiert.

In der Kategorie „Klassische Rede“ konnte sich Jakob Rennhofer vom Theresianum Eisenstadt durchsetzen. Er überzeugte die Jury mit dem Thema „100 Jahre Republik – die Suche nach der Freiheit“. In der Kategorie „Spontanrede“, also Rede aus dem Stehgreif, ging Annika Limbach vom Eisenstädter Gymnasium Kurzwiese als Siegerin hervor. Sie sprach frei über „Jugend und Familie“.

Moderiert wurde der 66. Landesredewettbewerb in Oberschützen von Radio-Burgenland-Moderator Michael Pimiskern.

Ursula Bredlinger

Vertreter beim Bundesredewettbewerb in Klagenfurt

Diese beiden Landessieger der Höheren Schulen werden Ende Mai beim Bundesredewettbewerb in Klagenfurt das Burgenland vertreten.

Bereits am 11. April wurden die Landessieger der achten Schulstufen der Polytechnischen und der Mittleren Schulen ermittelt. Auch sie werden beim österreichweiten Redewettkampf in Kärnten mit dabei sein.