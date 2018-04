Positive Stimmung bei Vossen Jennersdorf

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte das Jahr 2017 bei Vossen erfolgreich abgeschlossen werden. In den nächsten Jahren soll das Produktionswerk weiter modernisiert werden, sogar neue Jobs stehen in Aussicht.

Das Jahr 2017 war für den Heimtextilien-Markt nicht einfach, denn die Kundenfrequenz im Fachhandel ist rückläufig. Das habe auch Vossen gespürt, so die Geschäftsführung bei ihrer Jahres-Pressekonferenz am Donnerstag in Jennersdorf. Dennoch konnte man das Jahr 2017 mit einem Umsatz von mehr als 34 Millionen Euro positiv abschließen, sagte Vossen-Geschäftsführer Werner Blohmann: „Wir sind mit dem Jahr 2017 eigentlich sehr zufrieden. Wir sind über Plan ausgestiegen. Und wir haben gute Voraussetzungen geschaffen, das Jahr 2018 noch erfolgreicher gestalten zu können.“

Weitere Steigerung bei Exportanteil möglich

Vossen produzierte im Vorjahr insgesamt sechs Millionen Handtücher, Badetücher, Bademäntel und Badeteppiche. Der Exportanteil liegt bei 70 Prozent - eine weitere Steigerung ist möglich, sagte Paul Mohr von der Vossen-Geschäftsführung: „Ich weiß, das ist jetzt groß gedacht, aber es ist möglich hier aus Jennersdorf noch eine Weltmarke zu bauen. Wir werden noch ein paar Jahre brauchen, aber die Möglichkeit ist da. Das ist eigentlich das, was uns hier am Standort antreibt und wofür wir täglich kämpfen.“

Weitere Jobs und Lehrlingsstellen in Aussicht

Für heuer peilt Vossen einen Umsatz von 36 Millionen Euro an. Geschäftsführer Blohmann meinte dazu: „Wir konnten relativ früh im Jahr 2017 schon mehrere Großaufträge unterzeichnen, was zu einer kompletten Vollauslastung führen wird. Das setzt uns auch in die Möglichkeit in diesem Jahr in vollem Umfang weiter zu investieren. Wir werden rund 2,5 Millionen erneut in den Standort, das betrifft die Ausrüstung Weberei aber auch in Shop-in-Shop-Systeme, investieren.“ Für die rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Jennersdorf sei das gut. Der Mitarbeiterstand würde nicht nur stabil bleiben, sondern vielleicht sogar im Rahmen leicht ansteigen. Man habe auch vor weitere Lehrlinge aufzunehmen, so Blohmann.

Lob für den Frottierwarenhersteller in Jennersdorf gab es auch vom Eigentümer - der Linz Textil AG. Die ist mit der Entwicklung von Vossen sehr zufrieden.