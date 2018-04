Biomassekraftwerk Oberwart: Pläne präsentiert

Im Biomassekraftwerk in Oberwart soll künftig nicht nur Holz in Energie umgewandelt werden, sondern auch Abfall aus der Papierindustrie. Das sorgt für Unruhe in Oberwart. Am Donnerstag nahm der Eigentümer erstmals öffentlich Stellung dazu.

Anfang des Jahres verkaufte die Energie Burgenland das Biomassekraftwerk in Oberwart. Neuer Eigentümer ist die Bio-Brennstoff GmbH. Sie gehört zur Schmidt Industrie Holding, einem Konzern mit 1,7 Milliarden Euro Jahresumsatz - mehr dazu in Aufregung um Pläne für Biomassekraftwerk. Die Firma beantragte einen Versuchsbetrieb. Sie will in dem Kraftwerk in Oberwart künftig nicht nur Hackschnitzel in Strom und Wärme umwandeln, sondern auch Abfallstoffe aus der Papierindustrie.

Prüfung durch Umweltlabor

Dieses Material gehe zunächst zu einem Recyclingfachbetrieb und werde dort aufbereitet, Störstoffe würden entfernt. Danach werde es durch ein Umweltlabor überprüft und freigegeben, sagte Geschäftsführer Eberhard Reil am Donnerstag in Oberwart.

Es würden jedenfalls keine umwelt- oder gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe eingesetzt, versicherte Reil. Eine Geruchsbelästigung sei nicht zu erwarten. Der ganze Prozess werde transparent abgewickelt und vom Umweltbundesamt begleitet. Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace sei eingebunden, betonte der Geschäftsführer.

Weiteres Werk geplant

Nach dem Versuchsbetrieb will die Firma dann einen Teil der Energie für die Produktion eines Baustoffes nutzen und neben dem Biomassekraftwerk ein weiteres Werk bauen. Dieser Baustoff ist ein Bindemittel, das dafür sorgt, dass Beton, Estriche und Verputze schneller trocknen. Dieses Verfahren habe man selbst entwickelt und zum Patent angemeldet, das Prüfverfahren sei noch im Gang. Die Gesamtinvestition betrage 30 Millionen Euro, 35 Arbeitsplätze würden entstehen, so Reil.

Zunächst muss die Firma aber auf die Genehmigung des Versuchsbetriebs warten. Zuständige Behörde ist die Bezirkshauptmannschaft Oberwart. Am 24. April lädt die Firma die Oberwarter Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung in die Messehalle ein.

