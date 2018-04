Drogendealer im Bezirk Neusiedl ausgeforscht

Die Polizei hat bei vier unterschiedlichen Amtshandlungen im Burgenland Suchtgift und Bargeld sichergestellt. Im Bezirk Neusiedl am See forschten die Beamten einen 46-jährigen serbischen Drogendealer aus.

Der Mann ist verdächtig, innerhalb der vergangenen sechs Jahre ungefähr 29 Kilogramm Cannabisblüten verkauft zu haben. Auch ein fünfstelliger Geldbetrag wurde sichergestellt.

Die Deals soll der 46-Jährige im Zeitraum von Februar 2012 bis Ende August 2017 in seiner Wohnung abgewickelt haben - zum Preis von acht Euro pro Gramm, was einen Umsatz von knapp 229.000 Euro ergäbe. Der Mann wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

Marihuana bei Fahrzeugkontrolle entdeckt

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn bei Kittsee stieß die Polizei auf mehr als zehn Gramm Marihuana. Gegen den 22-jährigen Fahrer wurde Anzeige erstattet. Seine Staatsangehörigkeit ist unbekannt.

53 Gramm Cannabiskraut bei Verkehrskontrolle

In Oberwart stellte die Polizei im Zuge einer Verkehrskontrolle bei einem 23-jährigen Steirer 53 Gramm Cannabiskraut sicher. Er und sein 20-jähriger Beifahrer waren geständig seit einem Jahr Drogen konsumiert zu haben. Beide wurden angezeigt.

Kokain, LSD und Crystal Meth

In Oberpullendorf stellten die Beamten bei einem 26-jährigen österreichischen Staatsbürger 23 Gramm Cannabisblüten, sowie kleinere Mengen an Kokain, LSD und Crystal Meth sicher. Der Mann gestand, seit 2007 in Wien Suchtgift gekauft zu haben. Er wurde angezeigt.