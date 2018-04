Haydns Wohnräume in neuem Glanz

Im Haydnhaus in Eisenstadt werden heuer in einer Ausstellung Joseph Haydns Reisen nach London dargestellt. Zudem wurden in dem ehemaligen Wohnhaus des Komponisten original Wandmalereien restauriert.

Um die Wandmalereien freizulegen, mussten sich die Restauratoren in den Wintermonaten durch 26 Schichten arbeiten. Dafür brauchten sie drei Monate. Drei Wohnräume des Musikgenies kann man jetzt so erleben wie anno dazumal. Die Wände zierten gemalte Tapeten. In einem Zeitraum von 15 Jahren wurden alle drei Räume restauriert worden, die Kosten dafür betrugen 75.000 Euro.

ORF

ORF

Zurück in Haydns Zeit

„Wir haben hier soviel an originaler Substanz gefunden, die ist wahrlich einzigartig“, sagt Wolfgang Kuzmits, Geschäftsführer der Kulturbetriebe Burgenland. „Ich glaube, das wünschen sich die Menschen, die hierher kommen, sich vielleicht ein bisschen zurückversetzen in das damalige Leben, zu sehen, wie hat Joseph Haydn tatsächlich gelebt“, so Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ). 10.000 bis 12.000 Menschen besuchen pro Jahr das Haus, in dem Joseph Haydn zwölf Jahre seines Lebens verbrachte.

ORF

Schau über Londonreisen

Um sein Leben danach geht es in der aktuellen Sonderschau „Haydn auf Reisen“. Hier kann man die Londonreisen des Musikers nachvollziehen. 18 Tage brauchte er von Wien nach London. Allein die erste Etappe von Wien nach Linz in seiner Eilpostkutsche dauerte fast 24 Stunden. „Das war Höchstgeschwindigkeit“, sagt Kurator Walter Reicher. „Ein Pferdewechsel hat drei bis vier Minuten gedauert. Das war wie Formel eins, ein Boxenstopp“, so Reicher.

ORF

Unterwegs wurde fleißig genetzwerkt: Haydn traf berühmte Musikerkollegen und Auftraggeber. Seine zwei England-Aufenthalte waren immer ausgiebig und dauerten jeweils eineinhalb Jahre.

Link: