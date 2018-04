Torso im See: Alle Leichenteile von einer Person

Die nach der Entdeckung eines Frauentorso in der Ruster Bucht im Neusiedler See bisher gefundenen Leichenteile stammen alle von derselben Person. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf Nachfrage des ORF.

Nach dem Fund der Leichenteile war eine Untersuchung von DNA-Material durchgeführt worden. Bei der Toten handle es sich nicht, wie in mehreren Medienberichten gemutmaßt wurde, um ein 24-jähriges TV-Starlet aus Ungarn, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Verena Strnad. „Diese Person ist auszuschließen“, sagte Strnad - mehr dazu in Leichenfund: Gerüchte um ungarischen TV-Star. Auch eine andere Person, die vermisste Frau eines ungarischen Fleischhauers sei auszuschließen, hieß es aus anderen Quellen.

Suche geht weiter

Seit dem Fund des weiblichen Torso sowie des Kopfes am Freitag im Bereich der Ruster Bucht suchten Ermittler, unterstützt durch Cobra-Taucher und die Feuerwehr, das Gebiet ab. Am Montag wurden weitere Leichenteile - zwei Unterarme ohne Hände sowie ein Ober- und ein Unterschenkel gefunden. Die Suche wurde auch am Mittwoch fortgesetzt und sei weiter im Gange, so Strnad.

