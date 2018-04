Michael Graf neuer Umweltanwalt

Der neue burgenländische Landesumweltanwalt heißt Michael Graf. Er übernimmt am 2. Mai die Nachfolge von Werner Zechmeister, der vor zwei Monaten zum Mattersburger Bezirkshauptmann bestellt wurde.

Die Landesregierung bestellte am Dienstag Michael Graf nach Empfehlung eines Personalberaters einstimmig zum neuen Landesumweltanwalt. Er habe gewusst, dass er in der Endauswahl gewesen sei, aber es sei dann trotzdem bis zum Schluss spannend gewesen, sagte der neue Umweltanwalt am Mittwoch dem ORF Burgenland.

Vermittler zwischen Natur und Industrie

Graf ist 48 Jahre alt und stammt aus Leithaprodersdorf. Er ist Diplomingenieur der Technischen Chemie und absolvierte ein Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften. Graf lehrte acht Jahre an der FH Burgenland im Bereich Energie- und Umweltmanagement. Anfang 2010 wechselte er in den Landesdienst, wo er bis zuletzt Leiter des Referats Gewerbe in der Baudirektion war. Dort habe er gesehen, dass der Umweltanwalt in vielen Verfahren Parteienstellung habe und doch etwas bewegen könne, so Graf.

Er sieht sich künftig als Vermittler in dem Spannungsfeld zwischen Natur und Industrie. „Gerade im Nordburgenland - da haben wir sehr viele Naturparks und auch die größte Menge an Industriebetrieben, man ist eigentlich permanent in einer potenziellen Konfliktsituation und da hat einfach ein Interessensausgleich stattzufinden“, so Graf.

Zustimmung von SPÖ und Grünen

Michael Graf sei ein ausgewiesener Experte in Umweltfragen und damit die optimale Wahl für die Funktion des Landesumweltanwalts, sagte SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon zur Bestellung des neuen Umweltanwalts.

Auch die Grünen begrüßen die Bestellung von Graf. Es habe im Hearing mehrere geeignete Kandidaten gegeben. Er sei aber überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, Graf zu bestellen, so Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller.

Link: